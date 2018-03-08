ضبط قاذفة صواريخ و50 قطعة سلاح مع ملائكة الجحيم

وكالاتأعلنت السلطات البلجيكية الأربعاء أنها ضبطت خلال عملية أمنية واسعة النطاق نفذّتها الثلاثاء في شمال البلاد ضد عصابة "هيلز أنجلز" أو "ملائكة الجحيم" للدراجين قاذفة صواريخ وحوالى 50 قطعة سلاح أخرى، إضافة إلى ملصقات ومواد تمجّد الرايخ الثالث، مشيرة إلى أنها اعتقلت 12 شخصا لحيازتهم هذه الممنوعات.

وكالات

أعلنت السلطات البلجيكية الأربعاء أنها ضبطت خلال عملية أمنية واسعة النطاق نفذّتها الثلاثاء في شمال البلاد ضد عصابة “هيلز أنجلز” أو “ملائكة الجحيم” للدراجين قاذفة صواريخ وحوالى 50 قطعة سلاح أخرى، إضافة إلى ملصقات ومواد تمجّد الرايخ الثالث، مشيرة إلى أنها اعتقلت 12 شخصا لحيازتهم هذه الممنوعات.

وحسب فرانس برس، قالت النيابة العامة الفدرالية في بيان الأربعاء، إنه تم إيداع خمسة من بين الموقوفين الـ12 السجن الاحتياطي، في حين أطلق سراح ثلاثة آخرين بينما لا يزال الأربعة الباقون بانتظار قرار قاضي التحقيق بشأن ما إذا كان سيخلى سبيلهم أم لا.

ولم تنشر السلطات أسماء أي من الذين أوقفوا خلال هذه العملية الأمنية الواسعة النطاق التي جرت مساء الثلاثاء في 18 مكانا مختلفا في ليمبورغ ونفذتها الشرطة الفدرالية بأمر من قاضي تحقيق في هذه المقاطعة الناطقة بالهولندية والحدودية مع هولندا.

وصباح الأربعاء عقد المسؤول في شرطة غينك (شمال) رودي شيلينغن مؤتمرا صحافي أوضح خلاله، أن المداهمات جرت في غالبيتها في مقاطعة ليمبورغ واستهدفت أماكن تجمع يستخدمها أفراد عصابة هيلز إنجلز “ملائكة الجحيم” أو “النوادي التي تدعمهم”.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا” فإن المضبوطات شملت قاذفة صواريخ وأكثر من 50 قطعة سلاح (أسلحة نارية وأسلحة بيضاء) إضافة إلى مقابض معدنية تستخدم في العراك بالأيدي، ورذاذ الفلفل وحوالى 800 خرطوشة وكميات من حشيشة الكيف وأموال نقدية بقيمة 10 آلاف يورو، فضلا عن سترات مضادة للرصاص.

وأفراد عصابة هيلز إنجلز متهمون بإشاعة الفوضى والعنف في العديد من الدول الأوروبية وبالتورط في الجريمة المنظمة.