ضبط قائد سيارة نقل لسيره بحمولة زائدة أعلى «الدائري»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة نقل بسبب السير بها محملة بحمولة زائدة نتج عنها ميل السيارة، وتعريض حياة المارة للخطر أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو يتضمن سير إحدى سيارات النقل محملة بحمولة زائدة نتج عنها ميل السيارة أثناء السير أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الجيزة إلى المعادي.

وبالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها مقيدة باسم شخص -مقيم منشأة ناصر بالقاهرة- منتهية تصريح التسيير، قيادة والده – مقيم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.