ضبط قائد سيارة نقل في الشرقية لطمسه اللوحات المعدنية

عرضت السيارة على اللجنة الفنية بقسم مرور الحسينية، وتمكنت من إزالة المخالفة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة نقل في محافظة الشرقية بعدما ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها.

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد مالك السيارة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبطه، وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بقسم مرور الحسينية، تمكنت من إزالة المخالفة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيق.