ضبط قائد سيارة نقل تسبب في حادث مروري ووفاة مواطن بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد سيارة نقل متهم بالسير عكس الاتجاه، تسبب في حادث مصادمة نتج عنه وفاة أحد المواطنين بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث مصادمة ومتوفي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة موظف بالمعاش -مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي- توفى متأثرًا بإصابته بجرح قطعي وكسور بجبهة الرأس، واختلت عجلة القيادة بيده بسبب عبور سيارة نقل مجهولة للجزيرة الوسطى عكس الاتجاه واصطدامه به، ولاذ قائد السيارة النقل بالفرار مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته وأحدثت تلفيات بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة النقل المتسببة في الحادث، وتبين أنها قيادة سائق -مقيم بدائرة قسم المعادي- وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه خشية ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.