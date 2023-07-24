ضبط قائد سيارة لتغييره اللوحات المعدنية ووضع ملصقات مخالفة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على قائد سيارة متهم بارتكاب واقعة تغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى، وتثبيت ملصقات مخالفة على السيارة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول من عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” تتضمن تغيير قائد سيارة اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى وتثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة، وتبين أنها غير مرخصة وبحيازة أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء قيادته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على لوحات بلاستيكية محلية الصنع مدون عليها الأرقام المخالفة، وبها العديد من المخالفات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة.