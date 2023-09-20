ضبط قائد سيارة طمس لوحات سيارة معدنية في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن طمس قائد سيارة ملاكي اللوحة الخلفية وطلائها باللون الأبيض بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها منتهية التراخيص وقائدها -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وسحب رجال المرور 3192 رخصة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني وارتداء الخوذة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، بينهم 678 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية.



وعدلت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وحدثت الأسعار الجديدة لتظهر زيادة رسوم الملصق الإلكتروني لعام 2023، وتصبح 150 جنيهًا بديلًا عن 95 جنيهًا.