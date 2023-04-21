ضبط فسيخ ولحوم فاسدة في حملات لـ«حماية المستهلك» على الأسواق في أول أيام عيد الفطر

تواجد جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات البالغ عددهم حوالي 20 فرعا في الأسواق بالمناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين لمتابعة بيع الأسماك المملحة واللحوم تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت كافة الأسواق ومحال الأسماك المملحة منها: «الفسيخ والرنجة والسردين» بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة المخصصة لبيع اللحوم المذبوحة، للتأكد من جودة المعروض وصلاحيته.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 65 كيلو لحوم للذبح خارج المجازر ولا يوجد عليها أي أختام تدل على ذبحها، بالإضافة إلى ضبط 20 كيلو فسيخ وأسماك مملحة لعدم صلاحيتها وتباع للمواطنين على أنها صالحة.

وأشارت إلى أنه بالمرور على بعض محال مستحضرات التجميل في بعض المحافظات لمتابعة المنتجات المعروضة للمواطنين تم ضبط 50 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.