ضبط فتاة «الهوهوز» ومساعدها بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة وشخص بتهمة بث فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب، عبر حساب يدعى”كائن الهوهوز”.
جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول عبر تطبيق “تيك توك” يتضمن مقاطع فيديو لسيدة تبث بمساعدة شخص عبر أحد الحسابات المسماه “كائن الهوهوز”، تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما في محافظة الإسكندرية.
وتبين أنهما غير متزوجان وتربطهما علاقة صداقة، وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.