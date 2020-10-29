ضبط عنصر إجرامي لممارسته أعمال البلطجة في الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية ، بعد تداول منشور عبر “سوشيال ميديا” عن ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صور لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض، واستغاثة بعض الأهالي بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المذكور لممارسة أعمال البلطجة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد المذكور عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- سبق اتهامه في 8 قضايا بلطجة، ضرب، سلاح ناري؛ مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض، عبارة عن سكين كبير الحجم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.