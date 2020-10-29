لايف

ضبط عنصر إجرامي لممارسته أعمال البلطجة في الإسكندرية

بعد استغاثات المواطنين بمنطقة المنتزه.
أماني عوض 3:03 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 3:03 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية ، بعد تداول منشور عبر “سوشيال ميديا” عن ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صور لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض، واستغاثة بعض الأهالي بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المذكور لممارسة أعمال البلطجة.

اقرأ أيضا  «المنظمة الأوروبية للتنمية» تعقد مؤتمر معاً نصنع المستقبل ديسمبر المقبل

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد المذكور عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- سبق اتهامه في 8 قضايا بلطجة، ضرب، سلاح ناري؛ مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض، عبارة عن سكين كبير الحجم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا  تصويره في تنجيد للمزاح.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطوبة طفلين بعين شمس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«أمن البحر الأحمر» تنظم فعاليات بالمدارس.. وتتابع عدم تعرض الفتيات للمضايقات (صور)

أماني عوض 2:41 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

قنصلية فرنسا في جدة تعلن تعرض حارس أمن لديها لحادث طعن وتدعو رعاياها للحذر

المال - خاص 1:40 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

38 قطعة و100 قيراط ألماظ.. سيدة اختلفت مع طليقها فسرقت مشغولاته الذهبية

أماني عوض 1:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

درجات الحرارة اليوم الخميس 28-10-2020 فى مصر

عصام عميرة 8:30 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

العثور على أوان فخارية عمرها 2000 عام في الضفة الغربية

أيمن عزام 2:25 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020 في مصر: تحذيرات من الشبورة المائية صباحا

دعاء محمود 12:50 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20