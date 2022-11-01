ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته أسلحة نارية في القاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر شديد الخطورة في محافظة القاهرة ، وعثرت بحوزته على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الطلقات.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت استئجار أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة سوهاج- غرفة بأحد العقارات تحت الإنشاء، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ويتردد عليها خلسة حاملاً حقائب وأجولة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بالغرفة المشار إليها، وعثر بداخلها على 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 32 خزينة، 3 صديرى واقى حامل خزن سلاح.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في وقائع السرقة بالإكراه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزي الأسلحة النارية.