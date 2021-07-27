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ضبط عنصري إجرامي بحوزته كميات من الآيس والهيروين بالإسماعيلية

بقيمة 4 ملايين جنيه.
أماني عوض 11:39 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 11:39 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن ضبط أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس والهيروين بقيمة 4 ملايين جنيه.

وأوضحت الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدري الآيس والهيروين وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الآيس “شابو” وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام، مبلغ مالي، ميزان حساس، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 4 ملايين و200 ألف جنيه.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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