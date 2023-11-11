ضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الدقهلية وإصابة أحدهما، حسبما أعلنت وزارة الداخلية -اليوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية مخدرات وسلاح، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس محافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما لدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن، عدد من الطلقات النارية، 25 كيلو جرام من مخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، 2000 قرص مخدر، 2 دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، لاسيما حائزي ومتٌجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.