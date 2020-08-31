ضبط عملات مقلدة و60 ألف كتاب دراسي خارجي بدون ترخيص (صور)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كميات من عملات مقلدة قبل ترويجها على المواطنين بمحافظة الغربية، وضبطت الأدوات المستخدمة في التزوير، كما تحفظت على 60 ألف نسخة كتاب دراسى خارجي بدون تصريح بالقاهرة.

عملات مقلدة في شقة بالغربية

تعود التفاصيل، إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبلغ 4٫420 جنيه مقلدة من فئات مختلفة، جهاز كمبيوتر (لاب توب) محمل بنماذج من فئات العملات المضبوطة، وذلك أثناء تواجده بأحد المحال التجارية بدائرة قسم أول طنطا لشرائه مستلزمات تجارية.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، عن ممارسة الشخص المشار إليه نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في تقليد العملات.

وأوضحت أنه لجأ إلى أسلوب احتيالي في ترويج تلك العملات المقلدة، عن طريق شراء المستلزمات من المحلات التجارية المختلفة بنطاق محافظة الغربية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، والاحتفاظ بداخله بالأدوات المستخدمة في تقليد العملات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف مسكنه المُشار إليه، وبتفتيشه عُثر على طابعة ألوان، ماكينة تصوير ألوان مزودة بماسح ضوئي (إسكانر).

ووجد بداخلها مجموعة من أرواق التصوير المستخدمة فى إصطناع وتقليد العملات المضبوطة بحوزته، ماسح ضوئي، عدد من الأدوات المستخدمة فى تقطيع العملات المقلدة.

كتب دراسة خارجية بدون تصريح

على جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 60 ألف نسخة كتاب دراسي خارجى لمرحلة الثانوية العامة، جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعثر عليهم داخل مخزن تابع لإحدى شركات الطباعة –كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة، أن مالك شركة للطبع والنشر والتوزيع –كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة- أقدم على طباعة وتداول كتب دراسية تعليمية “خارجية” دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة بالقانون.

إضافة إلى تخزين الكتب بمخزنين تابعين له بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما والتقابل مع أحد الأشخاص (أمين المخزن)، وبالتفتيش فى حضوره ضبطت نسخ الكتب المشار إليها.

أطنان قمح ناقصة الأوزان بأسيوط

من جانبها، نجحت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 95 قضية تموينية متنوعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 9 أطنان و250 كيلو جرام دقيق بلدي نتيجة تلاعب ونقص بالأوزان بكميات من الدقيق البلدى بإحدى شركات المطاحن بأسيوط.

واتضح من الفحص الفني نقص بمقدار 2 كيلو بكل شيكارة زنة 50 كيلو جرام.

وضبطت 143 كيلو جرام لحوم ومشتقات دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بحيازة مدير مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.