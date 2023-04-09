ضبط عصابة مصريين وأجانب تخصصوا في تجارة العملة وتحويل الأموال

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض عصابة مكونة من 4 أشخاص متهمين في قضية الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وتحويل الأموال في محافظة القاهرة، وبينهم أجنبيان.

كانت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أربعة أشخاص اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول، أثناء تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطًا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام “المقاصة”، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون.

وأقر أحدهم بأنه جمع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج، وسلم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم، والمقيمين داخل البلاد، مقابل تحقيق هامش ربح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.