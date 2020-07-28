ضبط عصابة لسرقة شقق مصيف جمصة وشخص لتصنيعه «الأستروكس»

في القاهرة والدقهلية ضمن حوادث اليوم.

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص حول مسكنه مكانًا لتصنيع مخدر الأستروكس وترويجه على عملائه بمحافظة القاهرة، وعصابة لسرقة الشقق بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية.

تصنيع الأستروكس

في القاهرة، أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام، ثان بمديرية أمن القاهرة، أن عاطل يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بالشقة سكنه.

وعثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، الكيتامين المخدر وزنت 100 جرام، 3 زجاجات بداخلهم مادة الأسيتون، ميزان حساس، مبلغ مالي، سلاح أبيض عبارة عن “سكين”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر، وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

سرقة مساكن مصيف جمصة

وبالدقهلية، ضبطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقات المساكن بأسلوب الكسر، بعدما أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل 4 أشخاص يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي الغربية والدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطهوا وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات المساكن.

وأكدوا على ارتكابهم 10 جرائم بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة جمصة، وبارشادهم ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها.

ووجد 11 تليفزيون، 10 غسالات، 13 مروحة، بوتاجاز، ثلاجة، 16 إسطوانة بوتاجاز، 2 مطبخ خشبي بمحتوياتهما.

الاعتداء على سائق توكتوك لسرقته

وفى القاهرة، توصلت أجهزة الأمن إلى مرتكبي واقعة سرقة مركبة “توك توك” بالإكراه من قائدها.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية– له معلومات جنائية، مصاب بجرح قطعي باليد وتم إسعافه بالمستشفى.

وقال إنه أثناء سيره بمركبة “توك توك” قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصان أدلى بأوصافهما التقريبية، وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم.

وعقب وصولهم اعتدى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن (كتر) كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وتشكل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن أحد الأشخاص عرض مركبة “توك توك” للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام – له معلومات جنائية، وبحوزته “توك توك” المستولى عليها.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جارٍ تحديده وضبطه)، مشيرًا إلى فقده الهاتف المحمول المستولي عليه عقب ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم ومركبة “توك توك”، واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.