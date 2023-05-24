ضبط عصابة فك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة والمنوفية

ألقت مباحث المصنفات القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص تخصصت في بيع أجهزة الريسيفر، المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية مستغلين مناطق في محافظة القاهرة والمنوفية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة المنوفية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في بيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وإتاحة المصنفات المقرصنة عبر البث الرقمي والغير مصرح بتداولها بالسوق المصرية، مُستغلين محل بدائرة قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، ومخزنين بدائرتي مركزى شرطة قويسنا وتلا، بمديرية أمن المنوفية لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة، المنوفية، أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وباستهداف المحل والمخزنين المشار إليهم.

وبالتفتيش في حضورهم ضبطت 8969 من أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية والعدسات والكابلات وريموت والمعدات الخاصة بها، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.