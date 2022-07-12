ضبط عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في البحيرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال من حصيلة المخدرات.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال عصابة ضمت 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وزوجة أحدهم، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

جاء ذلك بعدما كشفت اتجارهم في المخدرات وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وشراء العقارات.

وأوضحت التحريات أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.