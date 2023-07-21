ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج المخدرات وغسل الأموال من حصيلة تجارتهم.

وكشفت التحريات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.