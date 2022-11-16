ضبط عصابة سرقة وبيع المواد البترولية من أحد الخطوط في الجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بمحافظة الجيزة.

كان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا بوجود سيارة نقل فنطاس “بدون لوحات معدنية” بأرض صحراء بدائرة المركز، وعثروا على سيارتين فنطاس “بدون لوحات معدنية”، إحداهما تحوى مواد بترولية، متوقفتان بجوار محبس محلى التركيب “غير شرعي”، على خط أنابيب بترول “تابع لإحدى شركات أنابيب البترول”.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أنهم 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها في السوق السوداء، وأن السيارات المضبوطة ملكهم، كما قرروا ببيعهم المواد البترولية المستولي عليها لـ 5 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 3 سيارات نقل فنطاس، وبمواجهتهم اعترفوا بشرائهم المواد البترولية، واتخذت الإجراءات القانونية.