ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عصابة مكونة من شخصين في محافظة القاهرة تخصص نشاطهما في سرقة المواطنين، من أمام البنوك بأسلوب التتبع.

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من شخص قال إنه عقب سحب مبلغ مالي من أحد البنوك، وترك سيارته بأحد الشوارع بمحيط العقار سكنه، وتوجه للشقة سكنه وبحوزته المبلغ المالي المشار إليه، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج السيارة دون سرقة ثمة شئ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارتَين، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش، مبلغ مالي، بطاقة رقم قومي باسم شخص، 2 صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي.

وبمواجهتهما اعترفا بالشروع في سرقة المبلغ المالي بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج، باستخدام إحدى السيارتين المضبوطتان بحوزتهما، وحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من المواطنين بذات الأسلوب.

كما أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الواقعة، وباستدعاء المجني عليهما إتهماهما بالسرقة.

وبمناقشة أحدهما عن الصور الضوئية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة بحوزته اعترف بأنه انتحل اسم شقيقه الذي توفى عقب ولادته بعام واحد دون استخراج شهادة وفاة له، واتخذت الإجراءات القانونية.