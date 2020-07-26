ضبط عصابة سرقة المنازل بالهرم والشيخ زايد.. والمتهمون: ارتكبنا 9 حوادث

نجحت أجهزة الأمن في الكشف عن تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المنازل بمنطقتي الهرم والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وألقت القبض على أفراد العصابة.

سرقة بتسلق المنازل

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن 3 عاطلين -مُقيمين بالجيزة- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المنازل.

وأوضحت التحريات أن أفراد التشكيل العصابي يستخدمون أسلوب التسلق، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة الأهرام، ثان الشيخ زايد، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبعد إعداد مأمورية لاستهداف المتهمين تمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بجرائمهم.

اعترافات المتهمين

وقال المتهمون إنهم ارتكبوا 9 حوادث سرقة للمنازل بذات الأسلوب، وبارشادهم ضبطت جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن اخفائها، مشيرين إلى أنهم أنفقوا باقي المبالغ المالية. الجناة والمسروقات

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وعرضوا على النيابة العامة وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

الجريمة في أسبوع

كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية كشف عن غموض 35 جريمة قتل عمد وسرقة بالإكراه، حريق عمد وضبط مرتكبيها، بإجمالي 59 متهمًا، خلال الأسبوع الماضي، و178 قضية أحداث.

وبمجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، أسفرت جهود أجهزة الداخلية عن ضبط 9 عصابات، ضموا 30 متهمًا، ارتكبوا 56 حادث سرقة متنوع.