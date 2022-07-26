ضبط عصابة سرقة المحال والشقق في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي في محافظة القاهرة ، تخصص نشاطه في سرقة المحال والشقق السكنية بأسلوب “كسر الكالون”.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مالك محل عن اكتشافه كسر كالون المحل ملكه، وسرقة مبلغ مالي، هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها بأسلوب “كسر الكالون”.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب.

كما أقروا بارتكابهم 5 حوادث سرقة، وبارشادهم ضبطت المسروقات المستولي عليها والأداة المستخدمة بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.