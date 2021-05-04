ضبط عصابة سرقة السيارات وتقطيعها.. وكشف 15 واقعة ارتكبوها في 8 محافظات

سقط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات وتقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وتوصلت أجهزة الأمن إلى 15 واقعة ارتكبوها في 8 محافظات.

عصابة سرقة السيارات من 8 أفراد

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن 8 أشخاص يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يتمثل دوره في إرشادهم عن مكان السيارات المراد سرقتها، ويتولى آخر فتح السيارة عن طريق فسخ الباب بمفك وكسر كونتاك السيارة وإدارتها وسرقتها.

أدوار المتهمين

وأشارت التحريات إلى أنهما عقب ذلك يتوجهان بها إلى مدينة المنصورة وإدخالها بأحد الجراجات المستأجرة بدائرة قسم ثان المنصورة.

وعقب ذلك يعمل 3 من المتهمين على تقطيع السيارة داخل الجراج، ويتولى أحدهم طمس أرقام الشاسيه والموتور باستخدام صاروخ كهربائي، ثم يتصرف متهمين آخرين في أجزاء السيارات بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 16 كابينة سيارة، 11 شاسية سيارة، كمية من أجزاء بعض السيارات.

تقرير الأدلة الجنائية

وبالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية، أمكن استيضاح أرقام 12 كابينة، 6 شاسيهات من المضبوطات، ومن خلال ذلك توصلوا إلى 15 واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز بنطاق مديريات أمن القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقيه، دمياط، بني سويف، القليوبية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.