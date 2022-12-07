ضبط عصابة استغلال الأطفال في التسول وسرقة متحصلاتهم بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ، من القبض على 3 أشخاص استغلوا الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، والاعتداء عليهم لسرقة متحصلاتهم بمحافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن 3 أشخاص استغلوا الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاعتداء عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم سلاح أبيض “كتر”، وبصحبتهم 3 من المجني عليهم.

وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهمين لهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاعتداء عليهم والاستيلاء على متعلقاتهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.