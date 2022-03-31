ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التسول والسرقة بمحافظة القاهرة بعد استغلال الأطفال الأحداث من أجل كسب مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت أن شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأحداث بمزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على قطعتي سلاح أبيض “كتر”، وبصحبتهما 5 من الأحداث، بمناقشة المجني عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.