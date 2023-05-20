ضبط عبوات غذائية ودوائية منتهية الصلاحية في حملات بالإسكندرية

أكدت مصادر داخل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الإسكندرية، شن حملات مكثفة على المحال التجارية والسلاسل التجارية المعروفة في المحافظة بالإضافة إلى المرور على عدد من الصيدليات للتأكد من سلامة وصحة المعروض للمستهلكين وحرصا من الجهاز على حياة المواطنين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات من الحلوي والعبوات الغذائية والأدوية من خلال التعاون والاشتراك مع الطب البيطري والصحة وسلامة الغذاء والتموين، لافتة إلى أنه تم ضبط 76 عبوة حلويات أطفال منتهية الصلاحية ومعروضة داخل السلاسل التجارية المعروفة على أن صلاحيتها سارية.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 27 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 91 عبوة كانز منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط 128 عبوة أدوية ومستلزمات دوائية منتهية الصلاحية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

أكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة ومنع احتكار السلع لطرحها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي في الأسواق، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة على السلع المعروضة للمستهلكين حرصا من الجهاز على صحتهم.