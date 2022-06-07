ضبط عامل يصور السيدات بدورات مياه مطعم في الساحل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل في إحدى المطاعم ارتكب واقعة تشغيل هاتف محمول على وضعية تصوير الفيديو داخل دورة مياه الخاصة بالمطعم في منطقة الساحل الشمالي.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من اكتشاف وجود هاتف محمول، مُشغل على وضعية تصوير الفيديو، مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات داخل أحد المطاعم، بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين.

وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع، واتخذت الإجراءات القانونية.