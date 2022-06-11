ضبط عامل نظافة يصور السيدات في غرفة تغيير الملابس

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل في إحدى الشركات في محافظة القاهرة بتهمة تصوير السيدات، داخل غرفة تغيير الملابس، عن طريق هاتفه المحمول.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مدير فرع شركة، قال إنه أثناء تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس اكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة في وضع التصوير “فيديو”.

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص، تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بعامل نظافة بالفرع محل البلاغ “له معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تصوير السيدات بالغرفة، واتخذت الإجراءات القانونية.