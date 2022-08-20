ضبط عامل قتل «كلب» بسلاح أبيض في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في محل بمنطقة جسر السويس بتهمة قتل حيوان أليف “كلب” بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استياء عدد من المواطنين بمنطقة قباء بجسر السويس في محافظة القاهرة، من قيام عامل بمحل لبيع الدواجن بالتسبب في قتل حيوان أليف “كلب” بالاعتداء عليه بسلاح أبيض “سكين”.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.