ضبط «عامل ديلفري» لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل عقار

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة سيدة لتضررها من عامل توصيل طلبات، لاتهامه بالتحرش بنجلتها لفظيًا بمدخل العقار سكنهما أثناء نزولها منه، وباستغاثة نجلتها بحارس العقار اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالوجه ولاذ بالفرار.

وبإجراء أمكن التوصل إلى الشاكية، وباستدعائها وسؤالها قررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافت أنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر بتلك الواقعة، واكتفت بنشر الاستغاثة فقط.

وعقب تقنين الإجراءات حددت وضبطت المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بمحافظة بني سويف، وبحوزته دراجة نارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.