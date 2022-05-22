ضبط عامل «دليفري» لاتهامه بالتنصت على عميل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر فيه عامل توصيل الطلبات «دليفري» بإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة يختلس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى دس العامل مخدر في الوجبة بقصد السرقة.

وبالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه، تبين أن عامل توصيل الطلبات، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة- وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن مقاول -مقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة.

وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته في تحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لأي ضرر، وأجرى شكوى تليفونية لإداره المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب تنصت على باب الشقه كنوع من التطفل وانصرف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.