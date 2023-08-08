ضبط عامل خردة قتل زوجته وطفلته وأصاب 4 من بناته في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته وطفلته البالغة من العمر 8 سنوات، وإصابة 4 آخريات من بناته بجروح طعنية وذبحية في محافظة الجيزة.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا عن ارتكاب عامل خردة -له معلومات جنائية- متهم بقتل زوجته ربة منزل، وكريمته طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة 4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية وهروبه من مكان الواقعة.

وبسؤال اثنين من كريماته المصابات قررتا بأن والدهما دائم تعاطي المواد المخدرة، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض “سكين”، واعتدى عليهم فأحدث الإصابات المشار إليها، وحاول إضرام النيران بالمنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم أثناء الاختبائه بمسكن صديق له -مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، له معلومات جنائية- وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بإرتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.