ضبط عامل خردة قتل زميله في القاهرة.. والسبب: خلافات التجارة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل خرده من محافظة القاهرة ، متهم بالاعتداء بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل خردة متوفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر.

وبالانتقال والفحص تقابل مع زوجة المتوفي، وبسؤالها قالت إنه أثناء تواجد زوجها وعامل خردة أسفل العقار محل سكنهما، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما حول مبالغ مالية مستحقة للمجني عليه حول تجارتهما بالخردة، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه، باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.