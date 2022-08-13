ضبط عامل اعتدى على مؤذن مسجد في البحيرة.. والمتهم: «رفع الاذان بدلًا مني»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عامل اعتدى على مؤذن أحد المساجد في محافظة البحيرة ، وذلك عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن اعتداء شخص على مؤذن مسجد في إحدى القرى بمحافظة البحيرة، بسبب رفع أذان صلاة الجمعة بدلاً منه.

وبالفحص تبين أن عامل -مقيم بذات القرية محل الواقعة- مريض نفسي ومعروف عنه افتعال المشاكل بين أهالي القرية.

واتضح أنه اعتدى على عامل المسجد لرغبته في رفع الأذان بدلاً منه، مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد ودفع المصلين للتوجه لمسجد آخر لأداء الفريضة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.