ضبط عامل اعتدى على فتاة داخل كافيه في المعادي

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن اعتداء شخص بالضرب على إحدى الفتيات في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن بالقاهرة، بشكوى داخل أحد الكافيهات بدائرة القسم.

وبالانتقال تقابلت مع فتاة مصابة بكدمة بالوجه، وتلقت الاسعافات اللازمة في إحدى المستشفيات.

وبسؤالها قررت بتضررها من عامل بالكافية محل البلاغ لتعديه عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها المُنوه عنها، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما واعتراضها على تعامله معها أثناء تقديمه لبعض الطلبات.

وبمواجهة المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.