ضبط عاطل انتحل صفة طبيب وأجرى عمليات جراحية في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، له معلومات جنائية- انتحل صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات استهدفت المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، حقيبة بداخلها أدوات طبية، مواد مطهرة، مخدر موضعي تستخدم في العمليات الجراحية.

وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشري، وإنشاء حساب عبر موقع “فيس بوك”، لمزاولة نشاطه المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.