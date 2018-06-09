ضبط طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة فى 5 محافظات خلال يومين

الصاوى أحمدكشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى طن، و504 كجم فى 5 محافظات.وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن ت

الصاوى أحمد

كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى طن، و504 كجم فى 5 محافظات.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتى تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات وهى: “الشرقية، دمياط، أسوان، البحيرة، الجيزة”، حيث تم تحرير 23 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى أن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.