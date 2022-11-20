ضبط طن نحاس مجهول المصدر قبل الطرح أسواق القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع سحب أسلاك كهربائية -بمنطقة المرج- لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع أسلاك الكهرباء مجهولة المصدر، مستخدمًا خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على 86 لفة سلك نحاس “منتج نهائي”، أكثر من طن نحاس “مواد خام”، عدد من أدوات وماكينات التصنيع، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.