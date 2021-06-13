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ضبط طالب متهم بكسر جمجمة زميله في القاهرة

أثناء اللعب سويًا اعتدى عليه بمفتاح سيارة.
أماني عوض 4:17 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:17 م, الأحد, 13 يونيو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب متهم بالاعتداء على آخر في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، عن طريق استخدام مفتاح سيارة والتسبب في كسر جمجمته.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخص على آخر بالضرب باستخدام مفتاح سيارة، نتج عن ذلك إصابته.

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وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من شخص عن تضرره من طالب -يبلغ من العمر 13 عامًا- بتهمة الاعتداء على نجله طالب -14 عامًا- استخدم مفتاح سيارة أثناء لهوهما سويًا مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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