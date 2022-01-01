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ضبط طالب قتل زميله بسلاح أبيض.. والسبب: «بلايستيشن»

خلال مشاجرة داخل محل ألعاب إلكترونية في القاهرة.
أماني عوض 4:04 م, السبت, 1 يناير 22 4:04 م, السبت, 1 يناير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب متهم بارتكاب جريمة قتل زميله، عقب نشوب مشاجرة بينهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية (بلاي ستيشن)، في محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها طالب، توفى إثر إصابته بجروح متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه “طالب” أثناء تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما.

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واتضح أنها تطورت إلى مشاجرة على إثرها المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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