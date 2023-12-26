ضبط طالب بتهمة النصب على أموال مواطنين لتسفير أنجالهم للخارج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب بتهمة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال 3 أشخاص بمحافظة الدقهلية ، بزعم تسهيل سفر أنجالهم للخارج.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغًا من 3 أشخاص عن ارتكاب طالب لوقائع النصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي من عملات أجنبية، بزعم تسفير أنجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.