ضبط طالب اعتدى على زميلته بآلة حادة في القاهرة.. والمتهم: «سبتني وأسرتي»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالب لاتهامه بارتكاب واقعة الاعتداء على طالبة زميلته بالضرب بآلة حادة، والتسبب في إحداث إصابتها، في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالبة -مقيمة دائرة القسم- مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤالها أفادت بتضررها من طالب -مقيم دائرة قسم شرطة النزهة- لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة أثناء تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإحداث إصابتها بسبب سبه وسب أسرته ووالدته هاتفيًا على إثر مشادة هاتفية بينهما.

وبمناظرته تبين أنه مصاب بكسر باليد اليمنى، واتهم المبُلغة بإحداث إصابته أثناء تعديه عليها عن طريق غلق باب سيارتها على يده.

وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.