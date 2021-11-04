ضبط طالب ابتدائي اعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على طالب ابتدائي بتهمة الاعتداء على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة في منطقة مدينة نصر.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وجود مصاب داخل مدرسة للمرحلة الابتدائية بمدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، واتضح إصابة طالب في الصف السادس الابتدائي، بتهتك في أوتار اليد، وقطع في أعصاب اليد.

وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في المدرسة، بعدما بدأت الواقعة بمزاح بين الطرفين، وتحولت إلى مشاجرة على إثرها المتهم ضرب صديقة بسكين وتسبب في اصابته.

وضبط الطالب وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.