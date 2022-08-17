ضبط طالبين اعتدوا على طفل بسلاح أبيض بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن الاعتداء على أحد الأطفال وإحداث إصابته في محافظة القليوبية ، والقبض على اثنين من المتهمين.

كان فحص الأمن أوضح أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من عامل، وبرفقته نجله طالب- مقيم بذات العنوان- مصاب بجروح متفرقة.

وتضرره من 3 طلاب -مقيمين بذات العنوان- لتعديه على نجله بالضرب بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهم أثناء اللهو بالمنطقة محل سكنهم، محدثين إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الثالث.