ضبط طالبة لترويجها شائعة خطف طفل عبر «سوشيال ميديا» بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالبة روجت شائعة خطف طفل في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سيره برفقة والدته في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، يتضمن الإدعاء بخطف طفل أثناء سيره رفقة والدته بمنطقة المقطم، من قبل مجهولين مستخدمين سيارة “ملاكي” ولاذوا بالفرار.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وعدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بذات المضمون، وأمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها قررت بعدم مشاهدتها أي وقائع مماثلة، وأنها قامت بترويج تلك الشائعة لتوعية المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية.