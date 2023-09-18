ضبط صيدلي يتاجر في العقاقير المخدرة وبحوزته مليون قرص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن صيدلي ومالك شركة أدوية له معلومات جنائية، يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، متخذًا من الشركة محل عمله مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته 260 علبة عقار مخدر بإجمالي 26 ألف قرص، مبالغ مالية عملات “أجنبية ومحلية”، هاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وأقر المتهم بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، ويرسل من خلال شريكه “مقيم بالخارج” إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التي يدعى تصدير العقاقير الطبية لها، لإيهام الشركة سالفة الذكر بإعادة تصديرها إلا أنه يتاجر بها داخل السوق المحلية محققًا أرباح غير المشروعة.

وبمناقشته قال إنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة “مستأجرة” كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وباستهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على 1,074,000 مليون قرص مخدر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة.