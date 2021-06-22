ضبط صيدلي ظهر في فيديو يتعاطى الحشيش في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صيدلي ظهر في فيديو يتعاطى سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش في منطقة حلوان.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تعاطي شخص سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة حلوان، ملك صيدلي يوجد له معلومات جنائية.

و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتصوير صديقه له بهاتفه المحمول أثناء تعاطيه سيجارة مشتعلة تحوى مخدر الحشيش، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأكد على حيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأمكن ضبط الأخير، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.