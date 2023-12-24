ضبط صيدلي بتهمة الكسب غير المشروع من النصب على شركة حكومية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صيدلي -مقيم بمحافظة دمياط- بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

واتضح محاولة إخفاء المتهم مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية، شراء السيارات.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 3.6 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.