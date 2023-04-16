ضبط صاحب مطعم يعتدي على الزبائن بسلاح أبيض في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب محل مأكولات في محافظة الغربية ، لارتكابه واقعة الاعتداء على الزبائن المترددين على المطعم بسلاح أبيض، وذلك عقب رصد تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، يتضمن اعتداء مالك محل مأكولات بالمحلة على المترددين عليه بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم، تضرروا من مالك محل مأكولات “له معلومات جنائية”، اعتدى عليهم بالضرب أثناء تواجدهم بالمحل ملكه باستخدام سلاح أبيض “سكين”.

واتضح أنه أحدث ما بهم من إصابات، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.