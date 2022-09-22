ضبط صاحب مطعم لاستغلاله الأطفال وتشغيلهم بأجور رمزية في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على صاحب مطعم في محافظة القاهرة، لاتهامه في استقطاب الأطفال وتشغيلهم في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، مقابل أجور بسيطة.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أن صاحب مطعم -كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة- استقطب واستغل مجموعة من الصبية الأحداث لتشغيلهم في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم بالمطعم وملحقاته، مقابل منحهم أجور مالية بسيطة لتحقيق عائد مادي كبير بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المطعم المشار إليه، وضبط صاحب والمدير المسئول عن المطعم المشار إليه، له معلومات جنائية -مقيم بالقاهرة.

وتبين وجود 5 أطفال يعملون بالمطعم المشار إليه، وبمناقشة المجني عليهم أكدوا على تشغيل المذكور لهم داخل المطعم على النحو المشار إليه.

وأكدت التحريات على عدم فحصهم طبيًا أو حملهم لشهادات صحية، ويعملون لمدد كبيرة متواصلة خلال اليوم الواحد بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم أقر بما جاء بأقوال المجني عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.